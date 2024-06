Ousmane Sonko rend hommage à Juan Branco : « Il s’est donné corps et âme pour le projet, bénévolement et passionnément »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu ce samedi, l’avocat Franco-espagnol, Juan Branco qui le soutenait lors de ses problèmes judiciaires avec l’ancien régime. Une occasion pour le leader du parti Pastef Les Patriotes de réitérer sa reconnaissance à Me Branco, qui selon lui s'est battu pour le projet.



Voici l’intégralité de son message





«Il s’est donné corps et âme pour le projet, spontanément, bénévolement et passionnément.



Il s’est engagé pour les victimes de la répression d’État et leurs familles.



Il l’a fait sans me connaître, sans les connaître et il en a payé le prix fort.



Aujourd'hui, samedi 8 juin 2024, nous nous rencontrons pour la première fois.



Merci Juan d’avoir été et d’être encore là !