Ousmane Sonko sur l'alliance Yaw-Wallu: « Nous avons pris l’engagement de créer un seul groupe parlementaire »

Ousmane Sonko a tenu une conférence de presse ce jeudi au siège de son parti sur la VDN de Dakar. Il est revenu sur les accords qui lient l’intercoalition Wallu-Yewwi à la suite des rumeurs sur une éventuelle dissolution.



« Les deux coalitions (Wallu-Yewwi) ont pris l’engagement de respecter le quota convenu avec l’autre et il a été respecté. Nous avons pris l’engagement une fois à l’Assemblée nationale de créer un seul groupe parlementaire », a-t-il déclaré.



Le leader du Parti Pastef Les Patriotes de souligner que les deux coalitions ont trouvé un accord sur la base d’un programme. « Nous nous sommes convenu après l’obtention de la majorité de faire des réformes sur la base du programme minimal commun de législature, qui conditionne les lois à voter sur les commissions d’enquête parlementaire que nous voudrions mettre en place ».



Cependant, l’opposant a précisé que les deux coalitions ont pris « l’engagement à ne faire aucune compromission législative avec le pouvoir avant et surtout après les élections. Nous avions décidé de mettre un groupe parlementaire ferme durant tout le mandat ».



D’après Ousmane Sonko, l’accord sera rendu public et ne concerne que pour les élections législatives.