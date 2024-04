Ousmane Sonko sur la fin de règne du Président Macky Sall : « il a vécu dans la solitude… »

Ousmane Sonko a profité ce samedi à l’occasion d’une rencontre entre les leaders de la Coalition Diomaye Président pour rappeler l’obligation des membres du gouvernement à assister les sénégalais. « C’est un peuple qui ne nous doit plus rien. C’est nous par contre, qui lui sommes redevables », dixit le Premier ministre.



D’ailleurs, il se rappelle de la fin de règne du Président Macky Sall. Ousmane Sonko demande aux membres de sa coalition à rester fidèle et constant autour de Bassirou Diomaye.

« J’ai eu la chance indirectement d’avoir vécu les derniers moments du président sortant Macky Sall. Et l’enseignement que j’en tire le plus, c’est la solitude. Mais ce n’est pas seulement une solitude de fin de règne. Je me suis rendu compte que c’était une solitude de tout son règne. Mais tant qu’il avait des choses à distribuer, il voyait des gens faire semblant d’être autour de lui. Nous devons tout faire pour éviter cette situation au chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye », a dit le leader de Pastef en présence des membres de la Coalition Diomaye Président.



Cependant, Ousmane Sonko interpelle les leaders de la Coalition Diomaye Président sur la nécessité d’assister le président de la République. « Nous devons tous accompagner avec sérieux et conviction, le Président Bassirou Diomaye Faye. Nous le connaissons bien. C’est un homme intègre et juste. Mais il faut savoir qu’un État exige que tous ceux qui sont autour du Président, l’assiste dans sa tâche. Nous avons l’obligation d’accompagner le Président Bassirou Diomaye Faye », a-t-il indiqué.



À en croire Ousmane Sonko, « nous sommes dans un régime présidentiel. Nous devons lui témoigner ce respect à la hauteur de son statut de chef d’Etat. Toutefois, il faut le soutenir et lui procurer de bons conseils pour l’intérêt de la nation », a-t-il souligné.



Le Premier ministre avertit les membres de la Coalition sur la capacité de nuisance de leurs adversaires. « Nos adversaires ont perdu une bataille. Mais ils n’ont pas déposé les armes. Vous voyez ces derniers jours avec les fausses informations et les manipulations. Ils sont capables de tout. Ils attendent qu’on commette une erreur pour qu'ils s’en saisissent. Ce qui nous amène à multiplier les efforts pour ne pas leur donner cette occasion », a-t-il exhorté.