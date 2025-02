Ousmane Sonko toujours dans les Tchicayas, loin de l’Essentiel, selon Abdou Mbow

Dans sa déclaration, Abdou Mbow n’a pas mâché ses mots, estimant qu’il était contraint de réagir face à « des insinuations, des menaces et des contre-vérités » proférées par Ousmane Sonko. Le député a exprimé sa stupéfaction devant ce qu’il qualifie de « barnum politicien » de Sonko à l’Assemblée nationale. Il a précisé que celui-ci semble plus intéressé par des polémiques qu’à la résolution des véritables problèmes des Sénégalais.



« Comme bon nombre de Sénégalais, je suis resté ahuri et estomaqué par ce barnum politicien du Premier ministre à l’Assemblée nationale, qui n’a d’autre but, comme à son habitude, que de masquer ses insuffisances. Incapable de s’attaquer de manière responsable, méthodique et définitive aux difficultés des Sénégalais, il verse dans la polémique puérile », a écrit Abdou Mbow dans sa missive.



L’élu de Takku Wallu a également exprimé son étonnement face à l’attitude des députés de Pastef. Qui, selon lui, n’ont pas abordé les véritables préoccupations des Sénégalais. Il a interpellé ces derniers sur des sujets comme les licenciements abusifs touchant des milliers de jeunes, la cherté de la vie, l’augmentation des prix des denrées, et la situation du front social à l’approche du Ramadan. « De tous les députés de Pastef, qui ont pris la parole avec tellement de complaisance, lequel a osé demander au Premier ministre ce qu’il en retournait des licenciements abusifs par milliers de jeunes ? Lequel a osé aborder les difficultés des ménages, la cherté de la vie, la hausse programmée des prix de denrées ? », a interrogé Abdou Mbow, avant d’ajouter avec sarcasme : « ils ne sont plus des députés du peuple mais une armée de Playmobil ! ».



Pour Abdou Mbow, Ousmane Sonko aurait trahi les Sénégalais en adoptant une « posture irrespectueuse » à l’égard des institutions de la République. Le député souligne qu’un Premier ministre doit faire preuve de hauteur, de mesure, et d’élégance républicaine, des qualités qu’il estime absentes dans les interventions de Sonko. « L’Assemblée nationale n’est pas un endroit indiqué pour déverser mensonges haineux et torrents d’injures », a-t-il conclu.