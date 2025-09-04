Ousmane Sonko veut mettre fin à la publication systématique des procès-verbaux d’enquête

Lors du Conseil des ministres tenu hier, mercredi, le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé la nécessité de mettre un terme à la « publication systématique » des documents de procédure judiciaire, notamment les procès-verbaux d’enquête.



À ce sujet, le communiqué du Conseil des ministres précise qu’il a interpellé les ministères de la Justice et de l’Intérieur afin de veiller davantage au respect du secret de l’instruction dans les différents dossiers judiciaires, en prenant toutes les dispositions nécessaires à cet effet.