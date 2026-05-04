Moundiaye Cissé dénonce la convocation de Pape Ngagne Ndiaye et demande la fin des “convocations intimidantes”

Depuis l'annonce de la convocation du journaliste Pape Ngagne Ndiaye à la Sûreté urbaine, les réactions se multiplient. Cette fois, c'est au tour de Moundiaye Cissé, Directeur Exécutif de l'ONG 3D, de s'insurger contre cette décision.



“Rien ne justifie la convocation de Pape Ngagne Ndiaye. Pour un oui ou pour un non, d’honnêtes citoyens sont convoqués ; d’autres vivent déjà sous contrainte, comme assignés, à travers des bracelets électroniques”, a-t-il écrit sur X.



Le membre de la société civile demande la cessation de ces convocations. “Il est temps de libérer toutes les personnes injustement privées de liberté et de mettre fin à ces convocations récurrentes et intimidantes.”