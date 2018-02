Ouverture de la 3ème édition Salon International des Professionnels de l’Economie Numérique

Le SIPEN se veut être un espace d’échange et de partage entre professionnels pour un écosystème favorable au développement de l’économie numérique en Afrique.

L’organisation des professionnels des TIC, avise que, les 13 & 14 Février, 6 conférences scientifiques, plus de 10 ateliers thématiques seront organisés. Des intervenants de haut niveau et plus de 300 décideurs provenant de l’Afrique de l’Ouest, du Maghreb et de l’Europe, plus de 3 000 visiteurs sont attendus pour cette édition.



La même source souligne que la dimension internationale du SIPEN prend également de l’ampleur avec 9 pays qui seront présents cette année : Maroc, Mali, Tunisie, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Cameroun, Benin, Mauritanie, France.



Pour cette édition, poursuit l’OPTIC, tous les secteurs d’activités sont concernés. En effet, estime-t-elle, pour favoriser les échanges et collaborations entre les différents secteurs, 5 Business Forum Sectoriels et 1 Business Reverse Pitch Secteur Public se tiendront.



Cette organisation dirigée par M. Antoine Ngom assure que les 5 Business Forum Sectoriels permettront aux acteurs du secteur du numérique de mettre en avant les solutions technologiques à destination des secteurs ciblés : le tourisme, le commerce, l'industrie, les mines et la microfinance.

Lors du Business Reverse Pitch, a-t-elle souligné, les organisations publiques feront part de leurs besoins et attentes liés au numérique.



