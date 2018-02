Oxfam : Le prix Nobel de la paix Desmond Tutu annonce sa démission après Baba Maal et Minnie Driver

La vague de démissions continue dans les rangs des ambassadeurs de l'Ong britannique Oxfam. Après la chanteuse britannique Minnie Driver et le chanteur sénégalais Baba Maal , c'est l'ancien archevêque sud-africain Desmond Tutu, prix Nobel de la paix (1984), qui annonce ce jeudi 15 février qu'il renonçait à son rôle d'ambassadeur, suite au scandale sexuel qui éclabousse ladite organisation non gouvernemantale, nous apprend Rfi.



Dans un communiqué lu par nos confrères, Desmond Tutu se dit "profondément déçu par les accusations d'immoralité et de possible comportement criminel impliquant des travailleurs humanitaires" liés à l'ONG et "a donné instruction d'écrire à Oxfam International pour l'informer de sa démission de son rôle d'ambassadeur".