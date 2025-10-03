Réseau social
P. Diddy condamné à plus de 4 ans de prison au terme de son procès pour violences sexuelles

Le rappeur et producteur américain P. Diddy a été condamné vendredi à quatre ans et deux mois de prison à New York pour transport de personnes à des fins de prostitution.



Le magnat du hip-hop P. Diddy a été condamné vendredi à 4 ans et deux mois de prison par un tribunal de New York pour transport de personnes à des fins de prostitution.

Avant le prononcé du jugement, la star a de nouveau demandé pardon pour ses actes. La veille, dans un courrier au juge, il s’était dit « brisé » par ce qu’il a fait, après s’être « perdu dans la drogue et l’excès ».

En juillet, après deux mois de débats, les jurés avaient rejeté les accusations les plus graves de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs portées contre Sean Combs, de son vrai nom, lui épargnant l’emprisonnement à perpétuité.
Vendredi 3 Octobre 2025 - 22:12


