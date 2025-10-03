P. Diddy condamné à plus de 4 ans de prison au terme de son procès pour violences sexuelles

Le magnat du hip-hop P. Diddy a été condamné vendredi à 4 ans et deux mois de prison par un tribunal de New York pour transport de personnes à des fins de prostitution.
Avant le prononcé du jugement, la star a de nouveau demandé pardon pour ses actes. La veille, dans un courrier au juge, il s’était dit « brisé » par ce qu’il a fait, après s’être « perdu dans la drogue et l’excès ».
En juillet, après deux mois de débats, les jurés avaient rejeté les accusations les plus graves de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs portées contre Sean Combs, de son vrai nom, lui épargnant l’emprisonnement à perpétuité.
Avant le prononcé du jugement, la star a de nouveau demandé pardon pour ses actes. La veille, dans un courrier au juge, il s’était dit « brisé » par ce qu’il a fait, après s’être « perdu dans la drogue et l’excès ».
En juillet, après deux mois de débats, les jurés avaient rejeté les accusations les plus graves de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs portées contre Sean Combs, de son vrai nom, lui épargnant l’emprisonnement à perpétuité.
Autres articles
-
Poutine : le plan de cessez-le-feu de Trump à Gaza offre « une lueur d’espoir »
-
Maroc : plus de 400 interpellations et près de 300 blessés après des manifestations
-
La célèbre primatologue Jane Goodall est morte à 91 ans
-
Élections en Moldavie: le PAS pro-européen remporte les législatives
-
États-Unis: au moins quatre morts dans l'attaque d'une église mormone dans le Michigan