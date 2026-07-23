Protection sociale : le Sénégal interconnecte ses données pour créer un guichet unique

Le Sénégal passe un cap majeur dans la digitalisation de son modèle social. Le Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités (MIFASS) et le ministère des Télécommunications organisent, les 23 et 24 juillet 2026 à Saly, un atelier visant à créer un « Système d’Information Interopérable du secteur social ».



Le constat de départ pointe des faiblesses d'organisation. Malgré l'existence de dispositifs majeurs tels que les Bourses de Sécurité Familiale, la Couverture Sanitaire Universelle ou le Registre National Unique, « les systèmes d’information qui les soutiennent fonctionnent encore de manière largement autonome », générant cloisonnement, doublons et manque de coordination.



La solution réside dans l'interconnexion. L’objectif des autorités est de relier ces plateformes isolées pour poser « le socle numérique du futur Guichet Unique Social (GUS) ». Cette réforme vise à accroître l'efficacité de l'aide publique. Elle permettra de « simplifier l’accès des citoyens aux services sociaux, d’améliorer le ciblage et le suivi des bénéficiaires » tout en rationalisant l'utilisation des deniers publics.



Durant cet atelier, les experts et partenaires vont dresser un diagnostic des outils existants, fixer les règles de partage des données et « valider une feuille de route consensuelle » pour la mise en œuvre du projet. Organisée avec l’appui d’Expertise France via la Digital Convergence Initiative, cette initiative s'inscrit dans les orientations stratégiques de la « Vision Sénégal 2050 » et de la Stratégie nationale de Développement 2025-2029.