PASEC 2024 : dans 16 pays africains francophones, 75,2 % des élèves n’atteignent pas le niveau attendu en mathématiques

Malgré des progrès en début de primaire, les difficultés en mathématiques persistent dans les écoles de 16 pays africains francophones. Selon le rapport PASEC 2024 de la CONFEMEN, près de 8 élèves sur 10 en fin de primaire n’atteignent pas le niveau attendu dans cette matière. Au collège, seuls 21,9 % maîtrisent les compétences de base. L’étude, menée auprès de 364 313 personnes, dont des élèves, des enseignants, des directeurs d’école et des parents, met en lumière les défis qui restent à relever pour améliorer les apprentissages.



Les résultats du rapport, présentés lors d’une rencontre organisée à Dakar les 22 et 23 octobre 2026, montrent une amélioration des compétences des élèves en début de primaire entre 2014 et 2025.



En lecture, la part des élèves qui n’atteignent pas le niveau minimum est passée de 71 % à 41 %. En mathématiques, elle a également baissé, passant de 47 % à 26 %.



D’après le rapport, ces chiffres montrent que les efforts engagés par les États ont permis d’améliorer les apprentissages durant les premières années de l’école. Cependant, ces progrès ne se poursuivent pas jusqu’à la fin du primaire.



Les mathématiques inquiètent en fin de primaire



À la fin du primaire, les résultats sont beaucoup moins encourageants. En 2025, 75,2 % des élèves n’atteignent pas le niveau minimum attendu en mathématiques. Cela signifie que moins de trois élèves sur dix maîtrisent les compétences de base dans cette matière, selon le texte.



En lecture, la situation reste également préoccupante. Près de 62 % des élèves en fin de primaire n’atteignent pas le niveau minimum. Ce taux était de 52 % en 2019, ce qui montre une baisse des performances sur cette période.



Ces résultats révèlent une difficulté majeure chez les élèves. Ces derniers progressent au début de leur scolarité ne parviennent pas toujours à conserver leurs acquis jusqu’à la fin du primaire.



Au collège, les résultats restent faibles



Les difficultés se poursuivent au collège. Pour la première fois, le PASEC a évalué le niveau des élèves à la fin de ce cycle. Les résultats montrent que seuls 32,9 % des collégiens atteignent le niveau attendu en lecture. En mathématiques, cette proportion tombe à 21,9 %.



Autrement dit, près de huit collégiens sur dix ne maîtrisent pas les compétences de base en mathématiques. Cette situation pose la question de la qualité de l’enseignement et du soutien apporté aux élèves qui rencontrent des difficultés.



La formation des enseignants, un autre défi à relever



Le rapport souligne également des lacunes dans les compétences des enseignants. En compréhension de l’écrit, 42,9 % atteignent le niveau supérieur de maîtrise évalué par l’étude. En mathématiques, cette proportion est beaucoup plus faible, à seulement 21,3 %.



Ces résultats montrent la nécessité de renforcer la formation des enseignants, aussi bien au début de leur carrière que tout au long de leur parcours professionnel.



L’accès aux manuels scolaires reste également un défi. À la fin du primaire, seuls 54 % des élèves disposent d’un manuel de lecture qu’ils peuvent emporter à la maison. Pour les mathématiques, cette proportion est de 46 %.



Le rapport relève aussi des différences entre les élèves. Ceux qui vivent en ville obtiennent généralement de meilleurs résultats que ceux des zones rurales. En lecture, les filles réussissent globalement mieux que les garçons, tandis que ces derniers obtiennent de meilleurs résultats en mathématiques.



La CONFEMEN appelle à renforcer les efforts



Face à ces difficultés, la CONFEMEN invite les États à améliorer les méthodes d’enseignement, à renforcer la formation des enseignants et à mieux accompagner les élèves. L’enjeu est de permettre aux enfants d’acquérir de bonnes bases dès les premières années de l’école et de les aider à progresser jusqu’à la fin du collège.



« Ces premiers résultats démontrent que des progrès tangibles sont possibles dès le début de la scolarité grâce aux efforts conjugués de nos États. Toutefois, les défis persistent à la fin du primaire et à la fin du collège, nous rappelant l'urgence d'agir pour consolider nos acquis, particulièrement en mathématiques », a soutenu Professeur Abdel Rahamane Baba-Moussa, Secrétaire général de la CONFEMEN.



À l’approche de l’échéance mondiale « Éducation 2030 », le rapport PASEC2024 souligne que les progrès enregistrés au début du primaire doivent être consolidés. Les systèmes éducatifs sont appelés à mieux accompagner les élèves tout au long de leur scolarité et à réduire les inégalités d’apprentissage.