PASTEF dément les déclarations d’Abdoulahad Ndiaye sur son site internet

PASTEF-Les Patriotes a réagi aux déclarations du ministre des Transports, Abdoulahad Ndiaye, concernant le site internet du parti. Dans un communiqué, la formation politique apporte une mise au point et affirme vouloir rassurer ses militants et sympathisants.



Le parti soutient que les déclarations du ministre sont « fantaisistes et mensongères ». PASTEF précise notamment que le nom de domaine pastef.org est sa « propriété exclusive et inaliénable » et qu’il demeure sous le contrôle de ses instances officielles habilitées.



Selon la formation politique, les affirmations d’Abdoulahad Ndiaye selon lesquelles ce nom de domaine lui appartiendrait relèvent de « la pure fabulation ».



PASTEF affirme également que le ministre des Transports n’a jamais été associé au processus de conception, de mise en place ou de gestion de la plateforme dédiée à la vente des cartes de membres. Le parti assure qu’il ne dispose « d’aucun accès, ni d’aucun levier » sur son système.



La formation politique rassure par ailleurs ses militants sur la poursuite des opérations d’adhésion et de vente des cartes de membres, qu’elle affirme se dérouler « en toute sécurité ».



Dans un ton particulièrement virulent, PASTEF invite Abdoulahad Ndiaye à mettre à exécution les menaces qu’il aurait formulées ou, à défaut, à « se taire à jamais ». Le parti estime que ses prises de position traduisent une volonté de manipulation et évoque une supposée « peur de la vague Pastef ».



Enfin, PASTEF estime que, dans le contexte actuel, « un ministre devrait avoir d’autres préoccupations que de faire le tour des plateaux pour fabuler ». Le parti annonce qu’il reviendra sur cette polémique dans son émission Màj, à travers une rubrique consacrée au fact-checking.