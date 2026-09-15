« Si je veux, je peux dès demain bloquer la vente en ligne des cartes de membres de Pastef », Abdou Lahad Ndiaye

Une déclaration du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Abdou Lahad Ndiaye, a soulevé des interrogations quant à la gestion technique et à la sécurité de la plateforme en ligne du parti Pastef. S'exprimant sur le plateau de l'émission « L’Invité de MNF » sur la 7TV, ce membre de la formation politique KIIRAAY a affirmé détenir toujours le contrôle exclusif du nom de domaine Jotna.org, utilisé par Pastef pour la vente en ligne de ses cartes de membres.



Le ministre a expliqué avoir personnellement acheté et développé le site internet avec ses équipes avant de le mettre à la disposition de Pastef lors du lancement du programme Jotna par Ousmane Sonko. Tout en précisant avoir remis le site au parti après son accession au pouvoir, Abdou Lahad Ndiaye a soutenu que le dernier renouvellement du nom de domaine a été effectué à son nom, lui conférant la possibilité d'intervenir techniquement à tout moment. « Jusqu’ici, j’ai tout le contrôle sur ce site. Si je veux, je peux dès demain bloquer la vente en ligne des cartes de membres de Pastef, parce que le nom de domaine m’appartient », a-t-il déclaré lors de son passage télévisé.