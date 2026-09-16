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Inondations à Dakar : Thierno Alassane Sall critique le régime et parle d’une « honte nationale »

Les fortes pluies enregistrées ce mardi 15 septembre 2026 à Dakar, à l’origine d’importantes perturbations dans plusieurs quartiers de la capitale, suscitent des réactions dans la classe politique.

L’opposant Thierno Alassane Sall s’est notamment exprimé sur la situation de l’hôpital Philippe Maguilen Senghor de Yoff, touché par les eaux.
Pour le leader de la République des Valeurs, ce qui s’est produit dans cet établissement sanitaire constitue une « honte nationale ». Il estime que cet épisode met en lumière, selon lui, les véritables priorités du régime en place.

Le député affirme notamment que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, serait préoccupé par « d’autres urgences », alors que plusieurs quartiers de Dakar font face aux conséquences des fortes précipitations.
Thierno Alassane Sall a, par ailleurs, exprimé sa compassion aux familles touchées par les inondations.

Ci-dessous l'intégralité de son message.



Inondations à Dakar : Thierno Alassane Sall critique le régime et parle d’une « honte nationale »
Voir une saison de plus des patients et des soignants, livrés à eux-mêmes, obligés de fuir l'hôpital Philippe Maguilen Senghor est une honte nationale.

Ce drame met à nu les vraies priorités  du régime. Dakar est noyée et paralysée par la première grande pluie, cela n'est pas nouveau. Mais l'agenda du Président est occupé par d'autres urgences.

Il limoge 87 PCA et DG, non pour cause d'incompétence, mais pour défaut de soumission politique. Et  s'empresse de les remplacer à la tête de structures dont certaines étaient destinées à être  supprimées. Promis, juré !

Dans le même temps, on maintient en poste le ministre en charge de l’Assainissement, qui a ouvert le bal des scandales avec l’affaire ONAS en 2024.

Des dirigeants qui nagent dans la politicaillerie, les promesses non tenues et les accusations de détournements de milliards finiront inévitablement par noyer le pays.

Toute ma compassion aux familles frappées par les inondations de ce matin un peu partout au Sénégal


Moussa Ndongo

Mercredi 16 Septembre 2026 - 00:16


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