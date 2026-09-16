Inondations à Dakar : Thierno Alassane Sall critique le régime et parle d’une « honte nationale »

Voir une saison de plus des patients et des soignants, livrés à eux-mêmes, obligés de fuir l'hôpital Philippe Maguilen Senghor est une honte nationale.



Ce drame met à nu les vraies priorités du régime. Dakar est noyée et paralysée par la première grande pluie, cela n'est pas nouveau. Mais l'agenda du Président est occupé par d'autres urgences.



Il limoge 87 PCA et DG, non pour cause d'incompétence, mais pour défaut de soumission politique. Et s'empresse de les remplacer à la tête de structures dont certaines étaient destinées à être supprimées. Promis, juré !



Dans le même temps, on maintient en poste le ministre en charge de l’Assainissement, qui a ouvert le bal des scandales avec l’affaire ONAS en 2024.



Des dirigeants qui nagent dans la politicaillerie, les promesses non tenues et les accusations de détournements de milliards finiront inévitablement par noyer le pays.



Toute ma compassion aux familles frappées par les inondations de ce matin un peu partout au Sénégal