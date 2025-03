PCA Le Soleil : Mame Birame Wathie remplace Mody Niang

Monsieur Mame Birame Wathie, titulaire d’un Diplôme d’Études Supérieures en Communication et Multimédia et journaliste de profession, a été nommé Président du Conseil d’Administration de la Société Sénégalaise de Presse et de Publication - Le Soleil (SSPP- Le Soleil). Il prend ainsi la relève de Mody Niang, qui a démissionné de ses fonctions pour des raisons de santé.



Mame Birame Wathie, fort de son expérience dans le domaine de la communication et du journalisme, est attendu pour apporter un nouvel élan à l'une des principales entreprises de presse du Sénégal.