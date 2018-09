PDS-Habib Sy: « le combat ce n'est pas le parrainage, mais… »

Habib Sy, membre du Parti démocratique sénégalais (Pds) a déclaré ce mardi que le combat ce n'est pas le parrainage, parce qu'en 24 heures, il peut réunir 100 000 signatures. Selon lui, le combat c'est de faire en sorte que Karim soit candidat à l’élection présidentielle de 2019.



Au lancement du parrainage de Karim Wade ce mardi, plusieurs membres du parti de toute classe d’âge ont pris part à la rencontre. Moussa Cissé “Nganda”, représentant des anciens du Pds depuis 6 ans, a saisi cette occasion pour fustiger le chef de l’Etat.



« Macky Sall avec l'appui de sa police, de ses gendarmes et de ses juges a tout tenté pour faire éclater en mille morceaux le Pds, mais il n'y est pas parvenu et il y parviendra pas. Je me rappelle qu'en 1978 on pouvait voter plusieurs fois et c'est Abdoulaye Wade qui s'est battu pour que les électeurs puissent voter avec des cartes d'électeurs. Mais c'est avec Macky Sall qu'on a vu des électeurs voter sans carte d'identité. C'est du jamais vu. C'est pourquoi il faut donner le pouvoir à Karim Wade pour que le pays soit en paix, dit-il.



Mamadou Diop Decroix du Fpdr invite plutôt à passer à l’action et d’ajouter : « Je n'ai jamais vu un parti aussi déterminé que le Pds donc, tout ce que le Pds désir, il doit pouvoir l’obtenir ».



« L'écrasante majorité des Sénégalais est contre Macky Sall. Et il a l'État avec lui. Si nous ne sommes pas organisées nous n'aurons rien. Et pour preuve, le 4 septembre dernier il y avait une foule énorme, mais nous n'étions pas organisées, déplore Decroix.



Selon le leader du Fpdr, «Macky Sall veut empêcher à des candidats surtout ceux dont il a le plus peur et dans ce lot Karim est en tête. Il faut que les responsables du Pds et de l'opposition dans les quartiers s'organisent pour faire face aux responsables de l'Apr qui veulent acheter des cartes d'électeurs, lance-t-il.