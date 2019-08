PDS: Wade fait du "Sopi" avec un nouveau Secrétariat National...Oumar Sarr dégommé

Un vent de "Sopi" a été soufflé au Parti démocratique sénégalais (Pds) par Me Abdoulaye Wade. Dans un communiqué qu'il a signé, l'ancien président sénégalais a annoncé à tous les militants et sympathisants de la formation libérale de la mise en place d'un nouveau Secrétariat National. Ce qui scelle l'avenir de Oumar Sarr, qui était jusque-là, Secrétaire général national adjoint et coordonnateur national du parti.



Wade, qui rappelle que le Secrétariat national n'a pas été renouvelé depuis 2014, évoque "les multiples défis et enjeux qui interpellent", son parti, notamment la reconquête du pouvoir, pour expliquer ces mutations. Il évoque également "l'ouverture et l'innovation exigées par le contexte politique national et international"



"En effet, des changement majeurs sont apportés avec la nomination de plusieurs Secrétaires Généraux Nationaux Adjoints qui auront en charge la coordination des activités du parti et me rendront compte directement", peut-on lire dans le communiqué.



Wade annonce également une tournée prochaine pour préparer les élections locales, législatives et la présidentielle de 2024