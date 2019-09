PDS: Woré Sarr et compagnie demandent l’exclusion de Oumar Sarr et les autres frondeurs

Les femmes du Parti démocratique sénégalais (Pds) ont tenu leur assemblée générale ce week-end. Woré Sarr et ses sœurs ont demandé l’exclusion des frondeurs avec à leur tête Oumar Sarr et de procéder à leur remplacement dans toutes les structures où ils siégeaient.



Egalement, elles demandent à la direction du parti de constater que malgré les mises en garde, Oumar et compagnie continuent d’initier et d’animer des actions fractionnistes punies par les statuts et le règlement intérieur du parti.