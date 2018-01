PHOTO : Cristiano Ronaldo étale sa réussite

Cinq Ballons d'or, quatre trophées de Soulier d'or européen, trois prix de joueur de l'année UEFA, deux de FIFA The Best et un de joueur FIFA de l'année garnissent ce cliché. "Quand je jouais dans les rues de Madère et que je rêvais d'atteindre le top, jamais je n'aurais pensé pouvoir prendre une photo pareille. Je dédie ce moment à ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes entraîneurs, mes différents clubs et la sélection. Je remercie aussi particulièrement les fans. Ces trophées sont aussi les vôtres", a savouré le Portugais.