PHOTOS : voici les nouveaux maillots du Real pour la saison prochaine

Le Réal Madrid fraichement champion de la Ligue des Champions face à Liverpool (3-1), le club espagnol a dévoilé ce mardi les maillots que porteront les joueurs lors de la saison à venir. Sans surprise, la tunique domicile reste blanche et celle qui sera portée à l'extérieur demeure sombre. Le sponsor ne change pas non plus.