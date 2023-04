PL : Brighton écrase Wolverhampton, Brentford renverse Nottingham Forest

Cette 34e journée avait déjà donné lieu à un spectaculaire Crystal Palace-West Ham (4-3). Elle ne s’arrête pas là car Brighon a détruit Wolverhampton 6-0 cet après-midi. Les hommes de Julen Lopetegui étaient pourtant sur une série plus que correcte avec trois victoires et un nul sur les cinq derniers matchs en championnat mais cette fois, ils ont été balayés par des Seagulls qui peuvent plus que jamais croire en une première qualification européenne.



Il y a eu trois doublés dans ce match, inscrits par Undav (6e, 66e), Gross (13e, 26e) et Welbeck (39e, 48e). Le club emmené par Robeto De Zerbi confirme sa 8e place à seulement deux points d’une qualification pour la C4. 13es, Les Wolves sont presque sauvés, ce qui n’est pas du tout le cas de Nottingham Forest, 17e avec un petit point d’avance sur la zone rouge. Le promu s’est incliné sur la pelouse de Brentford 2-1. L’ouverture du score de Danilo (45e) n’a pas suffi. Les Bees ont renversé la situation par Toney (82e) et Dasilva (90e+4).