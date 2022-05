PL : Chelsea encore freiné par les Wolves, Brentford assure, Watford relégué en D2

Toujours dans la course au maintien, Burnley a sombré sur sa pelouse contre Aston Villa. D'abord puni par Ings (1-0, 7e), les Clarets ont concédé le break par Buendia (2-0, 31e). Watkins terminait ensuite le travail (3-0, 52e) pour permettre aux Villans de grimper à la 11e place, avant Liverpool. Burnley, qui avait réduit le score grâce à Cornet (90e+2), n'est pas sauvé et devra encore se battre à Tottenham lors de la prochaine journée. De son côté, Brentford (12e) a assuré son maintien dans l'Élite contre Southampton, grâce à des buts marqués en quelques secondes par Janssen (1-0, 13e), puis Wissa (2-0, 14e). Ajer confirmait la victoire dans les dernières minutes (3-0, 80e). Avec un match en plus, les Saints (16e) n'ont pas encore assuré leur maintien. En revanche, c'est terminé pour Watford. Battu à Crystal Palace (9e) grâce à un but de Zaha, sur penalty (1-0, 31e), les Hornets sont condamnés à la descente en Championship.

Sous les yeux de son futur propriétaire Todd Boehly, Chelsea avait à cœur de l'emporter face aux Wolves, ce samedi, afin de consolider sa troisième place de Premier League à l'issue de cette 36ème journée. Bousculé tout au long de la rencontre, Chelsea avait cru ouvrir le score en première période grâce à Loftus-Cheek, mais le VAR en décidait autrement après de longues minutes de discussion. C'est finalement grâce à un rapide doublé de Lukaku, d'abord sur penalty, puis d'une frappe enroulée, que les Blues sont parvenus à prendre l'avantage (2-0, 56e et 58e). Mais en fin de match, les Londoniens ont craqué. D'abord, avec la réduction du score de Trincão en fin de rencontre (2-1, 79e), puis avec une tête dans les arrêts de jeu de Coady (90e+7). Avant d'aller à Leeds, Chelsea (3e) n'y arrive plus et reste sur trois matches sans victoire. Les Wolves (8e) continueront leur fin de saison difficile par la réception de Manchester City.