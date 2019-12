PL: stoppé par United, Mourinho se relance en battant Burnley 5-0

Après la première défaite de l'ère Mourinho, subie cette semaine à Manchester United (2-1), les Spurs roulent d'entrée sur une équipe de Burnley dépassée. Kane décoche la première flèche, ouvrant le score d'une lourde frappe (1-0, 5e), avant que Lucas ne double la mise au milieu d'un cafouillage (2-0, 9e). Le club londonien respire la joie de vivre sur la pelouse et ne se gêne pas pour enfoncer Burnley.



En feu depuis le début de la rencontre, Son marque au bout d'un numéro exceptionnel : un raid solitaire débuté à 70 mètres de son but, façon Lucas contre l'OM, et une conclusion parfaite pour le 3-0 (3-0, 32e). Violent, surtout que Sissoko touche le poteau, tout comme McNeil pour des visiteurs, toujours pas ménagés au retour des vestiaires. Kane envoie un nouveau missile dans la lucarne (4-0, 54e), puis sert parfaitement Sissoko, auteur d'un nouveau pion récompensant une prestation remarquable (5-0, 74e). En attendant les autres rencontres de la journée, Tottenham fait son retour à la cinquième place.