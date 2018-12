PSG : Neymar aurait une clause de départ en 2020 !

Neymar profite de vacances paisibles au Brésil, mais son actualité mercato reste au cœur des préoccupations en Espagne. As lui accorde, en ce jour de Noël, sa page 10. Le quotidien sportif espagnol assure que l’attaquant du Paris SG possède dans son contrat une clause l’autorisant à partir en juin 2020, à condition, toutefois, qu’un club mette 160 M€ sur la table.



« Pour l’été à venir, il n’y a pas de clause de départ. Mais pour l’été 2020, oui. Et son prix est déjà fixé : 160 M€ », assure une source proche du dossier à la publication espagnole. Une information de taille que le média ibérique dévoile ce mardi en ajoutant d’autres révélations croustillantes au sujet des retours répétés de la star brésilienne à Barcelone ces dernières semaines.



Un bon de sortie à 160 M€ en 2020 ?

« Il appelle constamment. Quand il vient à Barcelone, ce qui est habituel, il finit toujours par venir rendre visite aux joueurs dans le vestiaire de la Ciutat Esportiva. C’est dommage qu’il soit parti, puisqu’il avait tout ici, mais il a forcé son départ et il faudrait voir comment réagi le club, pas franchement satisfait de tout ce qui s’est passé », a-t-on fait savoir dans l’entourage du club blaugrana à As.



Même lorsqu’il est en vacances, même le jour de Noël, Neymar ne cesse d’alimenter les gazettes des transferts de l’autre côté des Pyrénées, tantôt au Real Madrid, tantôt au FC Barcelone. Le PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2022, a beau s’évertuer à démentir en bloc, rien n’y fait.