PSG : 4 joueurs à plus de 20 buts, du jamais vu

Malgré l'élimination prématurée en Ligue des Champions face au Real Madrid (1-3, 1-2), lors des 8es de finale, le Paris Saint-Germain réalise une saison consistante. Pour preuve, une statistique complètement folle. Grâce à leurs doublés respectifs contre Monaco (7-1), en Ligue 1, et Caen (3-1), en Coupe de France, Angel Di Maria et Kylian Mbappé comptabilisent chacun 21 buts marqués toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Il faut également ajouter les 28 buts marqués par Neymar et les 36 réalisations de Cavani pour remarquer que le club de la capitale compte quatre joueurs à plus de 20 buts depuis le début de l'exercice. Une performance jamais réalisée dans l'histoire parmi les équipes des cinq grands championnats européens !

Source : Maxifoot