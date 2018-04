PSG : Cavani égale Ibrahimovic en L1

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues, Edinson Cavani (31 ans, 29 matchs et 25 buts en L1 cette saison) est également devenu le joueur le plus prolifique de l’histoire du club de la capitale en Ligue 1. A l’occasion de la victoire sur Monaco (7-1), ce dimanche, dans le cadre de la 33e journée, l’attaquant uruguayen a égalé Zlatan Ibrahimovic avec désormais 113 réalisations dans le championnat de France. Il a fallu 162 matchs au Matador pour atteindre ce total, soit 40 rencontres de plus que le Suédois.