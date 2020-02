PSG : Frank Leboeuf se paye aussi Kylian Mbappé

Tout allait pour le mieux ces derniers temps au PSG, jusqu’à ce que Kylian Mbappé affiche son mécontentement d’être rappelé sur le banc par Thomas Tuchel à la 69e minute du match opposant le club de la capitale à Montpellier (5-0), samedi. Un comportement regretté par le technicien allemand en conférence de presse lundi. Et si le champion du monde, qui n’a pas présenté ses excuses à ses coéquipiers, a reconnu y être allé un peu fort, sa réaction en a agacé plus d’un. Comme Christophe Dugarry, qui l’a fait savoir sur les antennes de RMC, mais également Frank Leboeuf, un autre champion du monde 98 aussi consultant pour ESPN.



« Le responsable est Kylian Mbappé. Il martèle qu’il est ambitieux, qu’il veut marquer des buts, qu’il veut être comme Ronaldo. Et Ronaldo a toujours dit qu’il n’est jamais content de sortir, car selon lui, les 5-10 dernières minutes, là où vous devez marquer les buts. Mais dans cette histoire, ce n’était pas le cas ! Le PSG menait déjà 5-0, il avait inscrit un but. Et Thomas Tuchel le sort pour faire entrer Cavani, qui a marqué 200 buts pour le club (198, ndlr), qui ne dit jamais rien, qui ne se plaint jamais sur sa situation. Et pourquoi Tuchel a dû s’expliquer sur ses choix ? C’est le coach, il n’aurait pas du parler à Mbappé, simplement le laisser aller s’asseoir, ou alors lui dire qu’ils en parleraient dans le vestiaire et qu’il se montrerait très sévère envers lui, devant ses coéquipiers, Cavani par exemple. Point barre. Je ne comprends pas pourquoi Tuchel a essayé de justifier son choix à Mbappé devant les caméras. Je pense à quelqu’un d’autre, à Zidane, qui doit se dire ’oh, je vais prendre ce gars ? Qui n’est jamais content et va le montrer à tout le monde ? Il va me faire ça ?’ Non. Ce n’est pas une bonne publicité pour Mbappé. Les gens se posent des questions sur sa façon de vivre, se demandent s’il n’a pas trop pris la grosse tête. Je l’adore, j’adore le joueur, j’essaye de le défendre, mais cela devient vraiment compliqué pour moi de le faire », a fustigé l’ancien joueur de l’OM ou encore Chelsea. Kylian Mbappé tentera de se racheter à Nantes, ce mardi dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1 (match Nantes-PSG à suivre en live commenté sur FM à partir de 21h05).



