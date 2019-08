PSG : Idrissa Gana Gueye, l’homme que Tuchel a tant attendu

Le milieu sénégalais a fait ses débuts à l’entraînement avec Paris. Physiquement prêt, il pourrait être du voyage à Rennes, dès dimanche. L’entraîneur parisien est déjà très élogieux à son sujet.



On peut dire qu'il était attendu ! Et Thomas Tuchel ne s'en cache pas, sans craindre d'ailleurs de mettre, même indirectement, une pression certaine sur les épaules d'Idrissa Gueye. Ravi de l'arrivée du milieu de terrain sénégalais, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des nations et espéré depuis près d'un an, l'entraîneur allemand l'a quasiment décrit tel un messie. « Je pense qu'il est fantastique, lançait Tuchel au micro de Canal + dans un entretien diffusé dimanche dernier. Tout le monde m'a dit que c'était un gars exceptionnel. Avec son état d'esprit, il aide les autres. C'est super important d'avoir des joueurs comme ça ».



Ajoutez à cela le soulagement affiché en conférence de presse le jour de l'officialisation de l'arrivée de Gueye ou les images de complicité entre les deux hommes dès le premier jour de son premier entraînement parisien et vous créez forcément une attente énorme autour d'un joueur qui n'a pas (encore) eu l'occasion de briller au sein d'un club du standing du PSG.



« Il n'a réellement coupé que deux semaines »

Dans l'entourage de Gueye – qui n'a pas encore trouvé de logement fixe dans la capitale –, la sérénité reste de mise. On rappelle que « personne ne doute de ses capacités à s'imposer à Paris » et qu'il « faudra peut-être rester patient quelques matchs ». En attendant ses grands débuts, Gana, le deuxième prénom du Sénégalais, celui floqué sur son maillot parisien, travaille d'arrache-pied.



À l'image de son coéquipier de sélection Sadio Mané, déjà double buteur mercredi soir en Supercoupe d'Europe avec Liverpool après quelques jours d'entraînement dans les pattes, le néo-Parisien est revenu en bonne forme de ses vacances, démarrées le 20 juillet, au lendemain de la finale perdue de la CAN. « Il n'a réellement coupé que deux semaines complètes avant de reprendre un travail physique », précise un proche, pas étonné des capacités du milieu recruté pour 32 millions d'euros à Everton. « Les tests médicaux sont excellents », ajoute même un intime du vestiaire.



Tuchel ne veut prendre aucun risque avec lui

Verra-t-on Gueye dès dimanche soir à Rennes, pour la deuxième journée de Ligue 1? Tout à fait possible au vu des premières sessions collectives et compte tenu de l'absence d' Ander Herrera, touché au mollet gauche et absent pour encore au moins deux semaines.



Difficile toutefois d'imaginer Gueye titulaire après seulement une semaine de découverte avec des coéquipiers. Tuchel compte sur lui mais ne prendra pas de risque inconsidéré à cette période de la saison. Aussi bien sentinelle que relayeur, l'ancien du Losc (2010-2015), avec qui il a été champion de France, devrait être l'une des pierres angulaires du onze parisien cette saison. Encore discret dans un vestiaire qu'il découvre petit à petit, Gueye, chambré par ses amis pour son statut de « chouchou » du coach, ne demande qu'à surprendre son monde.