PSG : Kheira Hamraoui appelle au respect de sa vie privée

Agressée le 4 novembre et depuis sous les feux de l'actualité, Kheira Hamraoui a appelé mardi au respect de sa vie privée et exprimé le souhait que l'enquête, confiée lundi à un juge d'instruction de Versailles, soit menée de manière «sereine». La milieu du PSG «demande instamment à ce que sa vie privée soit respectée, tout comme son choix de garder le silence dans cette épreuve difficile», a-t-elle fait savoir dans un communiqué publié par son avocat, Maître Saïd Harir.



L'avocat de la joueuse du PSG rappelle sa «violente agression» survenue dans la nuit du 4 au 5 novembre. Ce soir-là, «les agresseurs ont attaqué Madame Hamraoui par surprise, lui assénant des coups d'une rare violence, principalement au niveau des membres inférieurs, laissant présumer une volonté non dissimulée de nuire à sa carrière professionnelle.» La joueuse a «subi un préjudice physique et psychologique important», ajoute son conseil.



Ce dernier indique que Hamraoui «accorde toute sa confiance aux enquêteurs qui doivent pouvoir mener leurs investigations sereinement afin d'appréhender les mis en cause dans les meilleurs délais.»