PSG : Kylian Mbappé très applaudi, Messi et Neymar sifflés à l’annonce des compositions

Ce dimanche 13 mars, le Paris Saint-Germain accueille Bordeaux, lanterne rouge de Ligue 1. Après la désillusion en Ligue des champions face au Real Madrid, les joueurs ont reçu un accueil hostile pour leur retour au Parc des Princes.



Il fallait s’y attendre. Ce dimanche 13 mars, le Paris Saint-Germain accueille les Girondins de Bordeaux à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Le match d’après pour le club de la capitale après sa désillusion face au Real Madrid cette semaine en Ligue des champions.



Les Ultras du Paris Saint-Germain ont demandé la démission de la direction hier et ont décidé de faire grève aujourd’hui, symbolisé par l’absence des capos.



Des insultes envers Neymar



Alors que beaucoup s’attendaient à une ambiance très hostile, les supporters ont surtout manifesté leur mécontentement lors de l’annonce des compositions d’équipes. Lionel Messi, Neymar et Mauricio Pochettino ont été copieusement sifflés. Tout le contraire de Kylian Mbappé, acclamé par le public parisien.





Samedi dans un communiqué intitulé « Direction démission », le Collectif Ultras Paris (CUP) appelait les supporteurs à « montrer (leur) mécontentement » : « nous demandons à tous les amoureux du club présents de s’unir à nos actions sans violence ».



Les joueurs ont aussi été hués à l’entrée sur la pelouse et au coup d’envoi. Seul le Junior Club, regroupant des enfants, n’avait pas la dent dure, chantant des « Paris ! Paris ! ».



En tout début de match, Neymar était sifflé à chaque ballon touché et une faute sur lui a même été saluée par une partie du public. Auteuil a ensuite insulté le Brésilien.