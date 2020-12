PSG : Leonardo risque de devoir vendre 2 joueurs au mercato hivernal

200 millions d'euros. Ce n'est pas le prix de la prochaine star que recrutera par le PSG, mais bel et bien le déficit que devrait afficher le club de la capitale en fin de saison selon l'Equipe. Deux raisons expliquent ces chiffres qui seront dans le rouge, comme ceux de tous les clubs français : l'épidémie du covid-19 qui a entraîné et entraîne encore la privation de bon nombre de sources de revenus, ainsi que l'affaire Mediapro, évidemment.



Une deuxième année de rang en déficit, puisque l'exercice précédent s'était déjà conclu sur des pertes de 100 millions d'euros. Pas de quoi s'inquiéter outre-mesure puisque ces mauvais résultats financiers sont circonstanciels, et que l'UEFA sera bien plus souple que les années précédentes au niveau du fair-play financier. Toujours est-il que l'état major du PSG compte tout faire pour limiter la casse.



Le PSG espère récupérer 40 millions d'euros

Et comme souvent, la meilleure solution sera de se séparer de quelques biens, à savoir des joueurs. Les décideurs parisiens doivent ainsi récupérer, au minimum, 40 millions d'euros en janvier. D'après le média sportif, deux joueurs en particulier pourraient être mis sur le marché. Le premier n'est autre que Julian Draxler, l'international allemand dont le contrat expire en juin prochain. Les Parisiens devront là probablement se contenter d'une petite indemnité, mais se sépareront dans le même temps d'un salaire assez important (7M € annuels) d'un joueur dont l'importance est anecdotique.



Le deuxième joueur sacrifié pourrai lui en revanche rapporter un pactole plus intéressant, puisque la direction du champion de France en titre estime pouvoir récupérer entre 20 et 30 millions d'euros pour Leandro Paredes. L'Argentin a une belle cote en Italie notamment, où l'Inter est intéressé par ses services. Il risque donc d'y avoir du mouvement au PSG cet hiver, du moins dans le sens des départs...