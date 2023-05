PSG : Lionel Messi fait son retour à l’entraînement

Suspendu après l’histoire autour de son voyage polémique en Arabie saoudite, Lionel Messi a été au cœur de l’actualité sportive au cours de ces derniers jours. Malgré ses excuses publiques, l’attaquant argentin a été suspendu pendant deux semaines par le Paris Saint-Germain et il avait donc été absent du groupe pour la rencontre à Troyes, gagné par les Parisiens (3-1).



Via ses médias sociaux, le club de la capitale a annoncé que le numéro 30 était de retour à l’entraînement, ce lundi. De quoi laisser penser qu’il pourrait être disponible pour la réception d’Ajaccio, dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Les excuses publiques de l’Argentin ont peut-être joué en sa faveur, même si le PSG n’a pas donné plus d’information à ce sujet.