PSG : Mbappé-Cavani, indisponibilités connues

Sortis sur blessure contre Toulouse (4-0), dimanche, les attaquants du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (20 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison) et Edinson Cavani (32 ans, 3 matchs et 2 buts en L1 cette saison) connaissent la durée de leur indisponibilité. En effet, le club de la capitale a confirmé que le buteur français, victime d'une déchirure à la cuisse gauche, allait manquer "quatre semaines selon l'évolution", tandis que l'avant-centre uruguayen, touché à la hanche droite, "n'est pas espéré avant 3 semaines".



Si Mbappé est d'ores et déjà forfait pour le premier match de la phase de poules de la Ligue des Champions, prévu le 17 ou 18 septembre, Cavani a quant à lui une infime chance d'être présent pour ce rendez-vous. Le PSG s'est par ailleurs montré optimiste au sujet du défenseur central Abdou Diallo (23 ans, 3 matchs en L1 cette saison), également sorti en cours de partie, qui "présente un traumatisme de l’œil droit dont les examens d’après match se sont révélés rassurants".