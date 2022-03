PSG : Mbappé touché à l'entraînement à deux jours du 8e de finale retour contre le Real Madrid

Grosse tuile à venir pour le PSG ? Selon les informations de RMC Sport, Kylian Mbappé a été touché à l'entraînement ce lundi à deux jours du 8e de finale retour de Ligue des champions au Real Madrid. Il a reçu un coup lors de cette session matinale.

L'international français va désormais passer des examens pour déterminer une éventuelle blessure.



Comment Mbappé s’est blessé ce lundi à l’entraînement

Lors de la séance collective du PSG ce lundi, à deux jours du 8e de finale retour de Ligue des champions, Kylian Mbappé a reçu un coup au pied dans un duel avec Idrissa Gueye, rapporte RMC Sport.

Si le staff parisien craignait dans un premier temps une fracture, les premiers examens ont écarté toute blessure grave. Mbappé va subir de nouveaux examens ce lundi après-midi pour déterminer la nature précise de son mal. A deux jours du choc à Bernabeu, l’inquiétude est de mise.



Ramos et Herrera absents à l'entraînement

A deux jours de son déplacement au Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des champions, le PSG ne comptait que deux absents ce lundi à l'entraînement.

Touché au mollet, Sergio Ramos était toujours absent de la séance collective. Tout comme Ander Herrera, victime d'une conjonctivite.

Achraf Hakimi, et Leandro Paredes ont retrouvé l'entraînement collectif et postulent pour le déplacement au Real.