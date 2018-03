PSG : Neymar, Kimpembe répond avec humour

Blessé à la cheville droite, l'attaquant Neymar (26 ans, 7 matchs et 6 buts en LdC cette saison) sera opéré et manquera le 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid, mardi prochain. Interrogé à ce sujet à plusieurs reprises, le défenseur central du Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe (22 ans, 3 matchs en LdC cette saison) a répondu avec humour.

«Mais Neymar encore ! Neymar à gauche, Neymar à droite, Neymar tout droit. Je ne sais pas quoi vous dire (rires). S’il est forfait, il est forfait. Le coach fera appel à d’autres joueurs. Ça nous fait mal. On sait que c’est un joueur important pour l’équipe. On est tous peiné et on va essayer de se qualifier pour lui. C’est le collectif avant tout. On a d'autres joueurs de qualité. Ceux qui peuvent le remplacer feront le boulot le jour J », a indiqué le défenseur parisien en zone mixte.



Source: Maxifoot