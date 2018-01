PSG : Neymar, le conseil de son père

Cible des sifflets d'une partie des supporters du Parc des Princes pour ne pas avoir offert un penalty à Edinson Cavani, qui aurait pu devenir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain contre Dijon (8-0), mercredi, Neymar (25 ans, 15 matchs et 15 buts en L1 cette saison) s'est montré irrité à sa sortie du terrain. L'attaquant brésilien peut toutefois compter sur le soutien indéfectible de son père, qui lui conseille de ne pas faire attention aux critiques.

« Dieu sait... Dieu sait comment cela a commencé et tout ce qu’il s’est passé pour arriver jusqu’ici. Ça valait la peine de te voir grandir. Nous, la famille et les amis, on entend tout... Les applaudissements et les sifflets... Et nous t’avons vu toujours avancer et avec la tête haute. Mets ton casque et n’oublie pas d’être heureux. Amuse-toi mon fils », a relayé le père de Neymar sur Instagram.