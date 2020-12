PSG : Thomas Tuchel a identifié son nouveau club

Un réveillon compliqué pour Thomas Tuchel. Même si le Paris St-Germain ne l'a pas encore officialisé, tout porte à croire que l'entraîneur allemand ait été limogé pour être remplacé par Mauricio Pochettino. Une nouvelle surprenante et brutale. Et l'accord pour la rupture du contrat serait déjà ficelé : l'ancien de Dortmund va partir avec une indemnité de 6 millions d'euros.



Mais le technicien va devoir trouver un endroit où rebondir. Bild le comprend bien. Et si son nom a un jour été lié à Manchester United, il se verrait plutôt dans un autre club anglais. D'après les informations du média d'outre-Rhin, reprises par le site français Footmercato, le coach aurait des vues sur Chelsea où Frank Lampard connaît une période difficile et où une association avec Kai Havertz, Timo Werner et Antonio Rüdiger lui plairait beaucoup.