PSG: comment Ramos vit sa situation à l’écart du groupe

Quatre mois, et aucun match disputé. Voici le résumé, triste mais factuel, du début de l'aventure de Sergio Ramos au PSG. Un constat qui détonne avec l’enthousiasme suscité par la signature estivale d'un contrat de deux ans, à près d’un million d’euros par mois de salaire...



A ce tarif-là, la situation de l'expérimenté défenseur espagnol (35 ans) peut interroger. Et vendredi soir, après la victoire du PSG contre Lille (2-1), les interrogations en question ont poussé le directeur sportif Leonardo à une mise au point publique.



Il recherche toujours une maison, pour sa famille et ses chiens

Comme expliqué samedi par RMC Sport, le cas Ramos n'inquiète pas en interne. En coulisses, le club répète que sa recrue travaille pour revenir à son meilleur niveau. Voire même à 110%. Les pépins physiques de Sergio Ramos sont liés à une blessure au genou vieille de plusieurs mois, avant même son arrivée dans la capitale. Le Paris Saint-Germain était prévenu, mais a quand même donné son feu vert à la visite médicale. Problème: cette douleur s’est ensuite déplacée dans un mollet. Et depuis, l’ancien madrilène enchaîne les soins, et les séances individuelles.



