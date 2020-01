PSG: l’Atlético de Madrid augmente son offre pour Edinson Cavani

Courtisan déclaré depuis plusieurs semaines, l’Atlético de Madrid avait tenté une première approche avec un chèque de 10 M€. Proposition rejetée par le PSG. AS nous apprend en effet que les Matelassiers proposent désormais 15 M€ + 3 M€ de bonus aux Parisiens pour lâcher El Matador. De quoi convaincre Leonardo de se montrer plus flexible ?



Pour rappel, le directeur sportif des Rouge et Bleu a enfin confirmé officiellement qu’Edinson Cavani avait bien demandé à plier bagage dès cet hiver. Devenu remplaçant de luxe au PSG, l’Uruguayen n’accepte plus cette situation. Un constat qui s’est confirmé hier avec les déclarations incendiaires de ses parents vis-à-vis du club francilien. Cavani veut partir, c’est un fait. Mais encore faut-il que l’offre soit acceptable pour un PSG pas spécialement chaud à l’idée de laisser partir un attaquant de classe en plein milieu de saison, alors que Thomas Tuchel a besoin de tout son groupe pour faire face au calendrier démentiel, souligne Foot Mercato.