PSG : le cadeau improbable reçu par Ousmane Dembélé

Il s’agit d’un Arc de Triomphe miniature personnalisé à l’effigie de Charles Aznavour, dont il est un grand fan. L’attaquant parisien a partagé ce présent en story Instagram, sans préciser qui lui avait offert cet objet. Après le Ballon d’Or 2025, voilà une pièce originale de plus pour décorer son armoire à trophées.
Autres articles
-
FC Barcelone : la fronde du vestiaire s’organise contre le match à Miami
-
Hansi Flick va prendre une décision inédite avec le FC Barcelone
-
Ligue 1 : le PSG arrache le match nul contre Strasbourg
-
Classement FIFA : l’Espagne reste en tête, l’Argentine devance la France, le Brésil continue de chuter
-
Classement FIFA : le Sénégal reste 18e, le Maroc et le Cameroun reculent, la RDC stagne