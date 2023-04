PSG : nouvelles révélations sur le voyage remarqué de Lionel Messi à Barcelone

Les médias catalans dévoilent de nouvelles informations sur le voyage de la star argentine à Barcelone.



Un retour à Barcelone remarqué. Depuis son arrivée à Paris en 2021, la vedette argentine s’est rendue en Catalogne à de nombreuses reprises pendant ses vacances ou ses jours de repos.



Mais cette fois, le contexte était bien différent. Déjà, parce que contrairement aux précédents vols de Messi en direction de la Ciudad Condal, il n’était pas encore question d’un retour. Puis, parce que cette fois aussi, l’Argentin est arrivé en compagnie de ses agents, et a tenu à être très discret. De quoi déchaîner les supporters barcelonais…



Mais les dernières informations des médias catalans risquent de climatiser un peu les fans blaugranas… Hier déjà, Sport expliquait qu’il n’y avait pas eu de discussions entre le clan Messi et le Barça cette semaine. Le média barcelonais affirme ce matin qu’aucune réunion n’est prévue pour ces prochains jours.



Rien d’avancé avec le Barça



Le seul but du voyage de l’Argentin était de se ressourcer auprès de ses proches dans son domicile de Castelldefels. Lionel Messi est attendu à Paris dès mercredi pour la reprise des entraînements, et reviendra du côté de la capitale sans vraiment avoir avancé quant à un possible retour au FC Barcelone.



Les médias catalans ne manquent pas de souligner qu’il est revenu pour la fête locale, la Sant Jordi, ce qui est interprété comme un signe d’attachement à la Catalogne.



Son nom a d’ailleurs été scandé à de nombreuses reprises par la foule lors du match face à l’Atlético au Camp Nou dimanche après-midi. Mais pour l’instant, il faudra encore prendre son mal en patience…