Pacte de financement : Ousmane Sonko annonce 1 000 milliards F CFA pour les PME/PMI

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé ce mardi, la signature d'un pacte de financement de 1 000 milliards FCFA destiné aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) pour l'année 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme pour le financement massif et sécurisé des PME/PMI, qui vise à augmenter l'encours de crédit accordé par les institutions financières aux entreprises, passant de 600 milliards FCFA en 2024 à 3 000 milliards FCFA en 2028.



« J’invite toutes les parties signataires du Pacte de Financement au respect des engagements souscrits pour que les 1 000 milliards annoncés soient effectivement décaissés au profit des PME/PMI et soient judicieusement utilisés en faveur de notre économie », a déclaré Ousmane Sonko lors de l'ouverture de la 4ème édition du Forum de la Petite et Moyenne Entreprise sénégalaise ce mardi 18 février 2025.



Une édition axée sur l'innovation et l'industrialisation



L'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) a donné le coup d'envoi de cet événement majeur, dédié à la structuration, la compétitivité et la pérennité des entreprises nationales. Pendant trois jours, ce forum se tient sur plus de 6 000 m² et constitue une plateforme de rencontres entre les décideurs publics et privés, visant à favoriser des partenariats stratégiques et des solutions concrètes pour le développement du tissu entrepreneurial.



Pour cette 4ème édition, l'accent est mis sur l'innovation et le développement industriel et commercial, des enjeux fondamentaux dans la politique du nouveau gouvernement sénégalais. L'objectif est clair : positionner les PME au cœur de la croissance et de la souveraineté nationale tout en renforçant le dialogue entre gouvernants et entrepreneurs.



Des engagements pour la croissance des PME



Le Premier ministre a également mis en avant la création du « Réseau des Structures d'Appui aux PME de l'UEMOA », une initiative qui vise à renforcer la coopération économique entre les pays membres en facilitant l'échange de bonnes pratiques et la mise en œuvre de projets communs. Rappelant que les PME représentent plus de 99% des entreprises au Sénégal, il a insisté sur leur rôle crucial dans la stratégie nationale de développement.



Face aux multiples défis rencontrés par les PME, notamment l'accès aux marchés et aux financements, la complexité des démarches administratives et le manque de soutien technique et financier, Ousmane Sonko a tenu à rassurer les entrepreneurs : « Nous sommes en train de mettre en œuvre une stratégie nationale de promotion et de développement des PME/PMI qui servira de cadre d’intervention harmonisé des structures d’appui et d’encadrement et qui facilitera l’accès aux financements et aux marchés. »



Un soutien accru pour les entreprises locales



Le Premier ministre a conclu en réaffirmant la volonté du gouvernement de créer un environnement propice à la prospérité des entreprises locales. « Nous accordons une attention particulière au renforcement des compétences entrepreneuriales et à la protection de nos entreprises, en vue de freiner leur forte mortalité et de leur permettre de gagner des parts de marché, aussi bien au niveau national que dans la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAF). »



Avec cette édition placée sous le signe de l’innovation et du développement industriel, le Forum de la PME s’impose comme un levier essentiel pour le renforcement de l'écosystème entrepreneurial sénégalais et la réalisation des ambitions économiques du pays.