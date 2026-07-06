Paix et sécurité : l'UEMOA affine sa stratégie de riposte face aux menaces

Dakar abrite, depuis ce matin, 6 juillet 2026, la réunion des experts préparatoire à la 7ème session du Comité de haut niveau sur le « Chantier paix et sécurité » de l’UEMOA.

Cet événement stratégique vise à préparer les dossiers qui seront soumis aux autorités le 10 juillet prochain, sous la présidence du Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye.



Face à une conjoncture sécuritaire complexe marquée par « le terrorisme, la criminalité organisée, les trafics illicites et les tensions politico-sociales », les représentants des États membres ont réaffirmé l’importance d’une approche collective.



Dans son discours d’ouverture, le représentant du Ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a souligné que « les menaces auxquelles nos États sont confrontés dépassent les capacités de réponse isolée de chacun d'eux ».



De son côté, le Délégué général à la paix et à la sécurité de la Commission de l’UEMOA, Iba Mar Oularé, a rappelé que le « Chantier paix et sécurité » est devenu un cadre de référence essentiel.



Il a insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité régionale, précisant que cette initiative constitue « l'une des réponses institutionnelles majeures de l'UEMOA face aux défis sécuritaires » auxquels la sous-région fait face.



Depuis sa création en 2012, le Comité de haut niveau s'est imposé comme un pilier essentiel, ayant joué pleinement son rôle dans la conception, la mise en place du cadre juridique et institutionnel, ainsi que dans l’opérationnalisation des actions de la Politique commune en matière de paix et de sécurité ».



Cette stratégie multisectorielle s’articule autour de leviers concrets tels que l’opérationnalisation du « Mécanisme de veille et d’alerte précoce (MeVap) », l’interconnexion des postes frontaliers et le renforcement des capacités opérationnelles face au « blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la cybercriminalité ».



Cette dynamique de sécurisation a récemment franchi une étape décisive avec l'élaboration d'un « Livre blanc sur le Chantier paix et sécurité dans l’espace UEMOA », un document de référence validé le 3 octobre 2025 pour adapter l'action communautaire aux nouveaux enjeux régionaux.

