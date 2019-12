Pakistan : la ville où plus de 900 enfants sont séropositifs

Le Pakistan connaît la plus grande épidémie de VIH jamais enregistrée chez les enfants en Asie. Le gouvernement a été lent à s'attaquer aux causes de cette épidémie si bien qu'il y a une petite ville au Pakistan où près de 900 enfants sont séropositifs.

Tout a commencé en avril cette année, lorsqu'un médecin local a eu des soupçons au sujet des symptômes chez les enfants qu'on amenait à sa clinique.

Il leur a recommandé de se soumettre à un test de dépistage du VIH. Et en seulement huit jours, plus de 1.000 personnes ont reçu un diagnostic positif.

Cela a mis en lumière l'une des plus grandes épidémies de VIH jamais connues dans le pays et la plus grande épidémie de VIH jamais enregistrée chez les enfants en Asie.