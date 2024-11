Pakistan : le bus rentrant du mariage tombe dans une rivière, seule la mariée survit

Un tragique accident a fait 14 morts et 10 disparus, mardi soir, au Pakistan. Seule la mariée a survécu, selon les secours. La police locale évoque un excès de vitesse du chauffeur.



Au moins 14 personnes qui revenaient d'un mariage sont mortes mardi soir après la chute de leur car dans une rivière, au Gilgit-Baltistan, région montagneuse du nord du Pakistan, ont indiqué mercredi les secours à l'AFP.



«Le bus transportait 25 passagers. Seule la mariée a survécu. Jusqu'à présent, 14 corps ont été retrouvés et 10 personnes sont toujours portées disparues», a expliqué Wazir Asad Ali, l'un des responsables de l'opération de sauvetage encore en cours.



Les passagers, les mariés et leurs familles, reprenaient la route vers le Pendjab, à des centaines de kilomètres plus au sud, après la cérémonie lorsque l'accident s'est produit. «La mariée est hors de danger et a été prise en charge dans un hôpital» de la province, a-t-il ajouté. L'accident s'est «probablement produit en raison d'un excès de vitesse», a déclaré Naik Alam, haut responsable de la police locale. «Le chauffeur a ensuite perdu le contrôle de son véhicule dans un virage.»



La mortalité au volant est particulièrement élevée au Pakistan, cinquième pays le plus peuplé au monde, notamment dans les régions montagneuses, entre mauvais état des routes, réglementation laxiste et conduite dangereuse. Les autocars y sont souvent remplis jusqu'à la limite de leurs capacités et le port de la ceinture de sécurité n'est pas un réflexe répandu. Les accidents de la route impliquant un seul véhicule sont fréquents. En août, deux accidents de bus avaient déjà fait 36 morts dans le nord du pays.