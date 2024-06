Palais du congrès : un vieux contentieux entre la ville de Thiès et UIDT refait surface

Le contentieux opposant la mairie de Thiès et l'Université Iba Der Thiam refait surface. Les deux entités se disputent depuis belle lurette le Palais des Congrès occupé par l'institution universitaire. Pour rappel, le Palais des Congrès, patrimoine de la Ville, a été provisoirement prêté à l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), à la suite d’une correspondance, en date du 10 mai 2010, du ministre de la Décentralisation de l’époque.Dans une résolution numéro n° 01/2024 parvenu à PressAfrik ce jeudi 27 juin 2024, la mairie de Thiès somme l'Université Iba Der Thiam de libérer le Palais du Congrès. En sus, le Conseil de la ville de Thiès a pris les résolutions suivantes :Article 1: Le Conseil de Ville exige la libération immédiate du Palais des Congrès par l'Université Iba Der Thiam de Thiès.

Article 2: Le Conseil de Ville mandate le Maire de Thiès pour engager toutes les démarches nécessaires afin d'assurer la restitution du Palais des Congrès à la Ville de Thiès dans les plus brefs délais.Article 3: Une copie de cette résolution sera transmise au Recteur de l'Université Iba Der Thiam, au Préfet du département de Thiès, au Gouverneur de la région de Thiès, au Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ainsi qu’au Premier ministre pour information et suite à donner.

Article 4: La présente résolution sera publiée et diffusée largement afin d'informer la population de la situation et des mesures prises par le Conseil de Ville."Cette résolution", souligne la note d'information, "a été adoptée à l'unanimité en séance du Conseil de ville de Thiès ce jeudi 27 juin 2024".