Paludisme: le Burkina Faso travaille à un moustique génétiquement modifié

Au Burkina Faso, des chercheurs travaillent sur une nouvelle technologie pour lutter contre la paludisme. Les méthodes actuelles de lutte ont certes permis de baisser le nombre de cas et de décès mais n'ont pas encore permis d'éliminer le paludisme en Afrique. A côté des recherches pour trouver un vaccin, des chercheurs burkinabè de l'Institut de recherche en Sciences de la santé travaillent sur le moustique, vecteur de transmission de la maladie. Ils entendent s'attaquer aux trois espèces de moustiques qui transmettent le paludisme, en tentant leur extermination par une modification génétique. Les mâles stériles seront lâchés dans la nature et cela va freiner leur reproduction et entraînera leur disparition.