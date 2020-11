Panique à Thiaroye-sur-mer: une maladie mystérieuse fait des ravages épidermiques chez les pêcheurs

Alors qu’on n’a pas fini de parler de la Covid-19 qui fait plus de 300 morts au Sénégal, une maladie dermique très agressive est apparue dans le quartier de pêcheurs Thiaroye-sur-mer, une localité de la banlieue dakaroise. De retour d'une campagne en mer, des pêcheurs infectés ont contaminé des centaines d'autres de leurs camarades en créant la panique dans la localité. Le district sanitaire a été pris d’assaut par les malades pour une prise en charge.



Alertées, les autorités sanitaires avec à leur tête le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr ont fait une descente sur les lieux tard dans la nuit du mardi.



Selon L’Observateur, la maladie de type dermatologique se manifeste par des boutons sur le visage, aux bras, sur les lèvres, sur les parties intimes, des yeux larmoyants…



Interrogées, les populations ont pointé du doigt sur un bateau mouillant au large qu'elles accusent d’avoir déversé en mer des produits chimiques. Selon les mêmes sources, des pêcheurs partis en campagne en haute mer ont eu malheureusement un contact avec ce liquide. Et les symptômes ont été immédiats.



"Dans la nuit du mardi aux environs de 23 heures, il y avait une cinquantaine de malades au poste de santé", a fait savoir un notable.