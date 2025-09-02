Panne du scanner de l'Hôpital Idrissa Pouye : le Directeur rassure et annonce un retour rapide à la normale

Le Directeur de l’Hôpital Général Idrissa Pouye de Grand Yoff a fait le point sur la panne du scanner, précisant que toutes les mesures nécessaires ont été mises en œuvre dès les premières heures pour un retour rapide à la normale.



Dans un communiqué daté du 2 septembre 2025, le Dr Ousmane Gueye souligne que cette situation ne relève en aucun cas d'un problème financier. « Le scanner est couvert par un contrat de maintenance actif. Il s'agit d'un incident technique complexe nécessitant l'intervention du fabricant, basé à l'étranger », a-t-il précisé.



Cependant, il informe que le dysfonctionnement est en cours de traitement par les équipes spécialisées du fournisseur et du fabricant, mobilisées pour une résolution définitive.



L'Hôpital Général Idrissa Pouye présente ses excuses pour les désagréments occasionnés par cette panne et réaffirme son engagement à offrir des soins de qualité dans un cadre sécurisé, professionnel et conforme aux standards les plus élevés, conclut le communiqué.

