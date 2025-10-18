Papa Malick Ndour sur la sortie de Gemayel : « La vérité est que le Fmi n’a jusqu’à présent pas bien compris »

L’ancien ministre Papa Malick Ndour est revenu ce samedi sur la polémique liée à la dette dite « cachée », à la suite des déclarations d’Edward Gemayel, chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) au Sénégal, dans un entretien accordé à L’Observateur.



Selon le Coordonnateur de la cellule des cadres Républicains, l’annonce phare de cette ITV porte sur la mise en place d’un groupe d’experts indépendants chargé « de comprendre ce qui s’est passé, comment cela s’est produit et quelles mesures correctrices doivent être envisagées ».



« Comment on peut confirmer quelques choses et commettre ensuite des experts externes pour comprendre ce qui s'est passé? », s’est-il interrogé. Pour lui, la « vérité est que le FMI n'a jusqu'à présent pas bien compris même si, dans le cadre strict du respect de la souveraineté des États en matière de diffusion des statistiques, il accorde "diplomatiquement" du crédit aux dires du régime en place. Voilà le contexte dans lequel, il faut placer la sortie du DG du Fmi ».



L’ancien ministre de la Jeunesse estime que cette « initiative de communication, vraisemblablement validée par la direction du Fonds, ancre désormais dans le débat public l’idée d’un audit externe, crédible et impartial ».



« Comme l'avait d'ailleurs annoncé le Chef de l'Etat dans son ITV sur France 24, le Fmi cherche lui-même à comprendre ce qui se cache vraiment derrière cette histoire », a-t-il rappelé.



Pour conclure, l’économiste souligne que la « sortie du Chef de mission confirme ainsi les doutes persistants du FMI quant à la clarté et la fiabilité des comptes publics tels que présentés par le nouveau régime et à travers les différents rapports officiels dont le plus important, c'est à dire celui du cabinet Mazars reste jusqu’ici caché ».

